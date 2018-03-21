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В Красноярске ограничили подачу тепла в больницу скорой помощи и еще 40 зданий

Сибирь
21 марта, 14:40 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 21, марта. /ТАСС

В Сибирской генерирующей компании отмечают, что речь идет не о полном отключении, также остается подача горячей воды

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КРАСНОЯРСК, 21 марта. /ТАСС/. Теплоснабжение 41 здания в Красноярске, в том числе больницы скорой медицинской помощи (БСМП) ограничено из-за аварии. Об этом в среду ТАСС сообщил представитель Сибирской генерирующей компании (СГК) Игорь Мордвинов.

"Всего подача тепла ограничена в 41 здание. В том числе в БСМП, поликлинику, школу, детский сад, администрацию Октябрьского района и жилые дома. Речь идет не о полном отключении, также остается подача горячей воды", - сказал Мордвинов.

По данным СГК, накануне сотрудники подрядной организации крупного энергетического холдинга прокладывали кабель, во время бурения был поврежден железобетонный канал теплосети. О повреждении трубопровода рабочие подрядчика не сообщили.

В среду было обнаружено место прорыва, специалисты приступили к его устранению. По данным СГК, ремонтные работы должны быть завершены к 24:00 (20:00 мск). Сейчас в Красноярске около нуля градусов.

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