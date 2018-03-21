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Власти Бурятии планируют построить в регионе ледовый дворец за счет концессии

Сибирь
21 марта, 15:16 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 21, марта. /ТАСС

Также в Улан-Удэ планируют возвести сооружение для занятий стрельбой из лука

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УЛАН-УДЭ, 21 марта. /ТАСС/. Власти Бурятии прорабатывают вопрос строительства ледового дворца в регионе за счет концессионера, на стадии подготовки также находится проект строительства лукодрома, сообщил журналистам в среду министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Николай Рузавин.

"На сегодня по лукодрому (спортивное сооружение для занятий стрельбой из лука - прим. ТАСС) идет процесс подготовки проектно-сметной документации, она на стадии завершения. Мы получаем положительные заключения различных экспертиз, после этого министерством спорта и молодежной политики Бурятии будет формироваться заявка на федеральные средства. По ледовому дворцу - идет проработка проекта с концессионером из Алтайского края о строительстве объекта за его счет", - сообщил Рузавин.

Точные сроки реализации проектов, по его словам, обозначить пока сложно.

По данным Министерства имущества и земельных отношений Бурятии, площадка под будущий ледовый дворец и лукодром определены в Октябрьском и Железнодорожном районах Улан-Удэ. "Для строительства спортивного сооружения "Манеж для стрельбы из лука (лукодром)" предоставлен земельный участок площадью 10 091 кв. м", - уточнили в пресс-службе министерства. Что касается территории, планируемой под строительство здания ледового дворца, то в настоящее время земельный участок, определенный под строительство объекта, расположен в границах существующего физкультурно- спортивного комплекса.

В апреле 2017 года в рамках пленарного заседания медиафорума ОНФ журналистка из Бурятии пожаловалась президенту России Владимиру Путину на то, что республика, по ее словам, - единственный регион в стране, где нет ледового дворца. Она отметила, что вопрос решается в течение семи лет, под строительство выбрана площадка. Глава государства дал обещание найти средства для строительства ледового дворца, а позже власти Бурятии сообщили, что в кратчайшие сроки доработают проект его строительства.

О строительстве в Улан-Удэ лукодрома решение было принято в 2016 году после успешного выступления на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро бурятской лучницы Инны Степановой: она завоевала серебряную медаль в командном зачете вместе с Ксенией Перовой с Урала и Туяной Дашидоржиевой из Забайкальского края. Стрельба из лука - один из самых популярных видов спорта в республике.

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