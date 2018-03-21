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СК начал проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком в Томской области

Сибирь
21 марта, 15:56 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 21, марта. /ТАСС

По последним данным департамента здравоохранения региона, в результате аварии погибли два человека и пострадали 13 пассажиров автобуса

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ТОМСК, 21 марта. /ТАСС/. Следственные органы Томской области начали проверку по факту ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика в Кривошеинском районе, в результате которого погибли два человека и более 10 пострадали. Об этом сообщила в среду пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Ранее на трассе Томск - Колпашево в Кривошеинском районе Томской области столкнулись автобус и грузовик. Водители обоих транспортных средств погибли. По последним данным департамента здравоохранения региона, пострадали 13 пассажиров автобуса.

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© Пресс-служба ГУ МВД по Томской области

Два человека погибли, 12 пострадали в ДТП с автобусом в Томской области

"Следственными органами СК РФ по Томской области в связи с произошедшим ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса KIA и грузового автомобиля Shaanxi, в результате которого погибли оба водителя, инициирована проверка на предмет установления признаков состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек")," - говорится в сообщении.

По данным следователей, 13 пассажиров автобуса, девять из которых - подростки 15-17 лет, доставлены в Кривошеинскую районную больницу для проведения осмотра. Состояние их здоровья предварительно оценивается как удовлетворительное. По данным областной администрации, в медучреждение санавиацией из Томска вылетели травматолог и нейрохирург.

Как сообщили ТАСС в оргкомитете фестиваля вожатских идей, в автобусе на это мероприятие направлялась команда из томского города Колпашева. "Дети ехали на фестиваль. <...> У нас 21 команда заявлялась, одной команды не будет", - сказала координатор фестиваля Галина Титова.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 21 марта в Томской области около минус 4 градусов, облачно, местами идет снег. Экстренные службы региона ранее предупреждали о возможности возникновения гололеда на трассах.

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