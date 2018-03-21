В Чите открылся Международный фестиваль искусств "Цветущий багульник"

ЧИТА, 21 марта. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Международный фестиваль искусств "Цветущий багульник" открылся в среду в Чите. Он начался с концерта губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии, сообщает корреспондент ТАСС из большого зала Забайкальской краевой филармонии имени Олега Лундстрема.

"Фестиваль "Цветущий багульник" будет проходить в Чите с 21 марта по 17 апреля при поддержке правительства и губернатора Забайкальского края. Он позволит жителям региона познакомиться с шедеврами мировой музыкальной культуры", - сказала перед концертом замминистра культуры края Татьяна Цымпилова.

В пресс-службе краевой филармонии добавили, что в состав оркестра из Иркутска входят 78 музыкантов. Свой концерт они начали с увертюры Феликса Мендельсона "Гебриды, или Фингалова пещера". Затем оркестр исполнил другие произведения Мендельсона, а также композиции Людвига ван Бетховена.

Как сообщила ТАСС директор филармонии Юлия Еренкова, концерт симфонического оркестра организован в рамках программы Минкультуры РФ "Всероссийские филармонические сезоны". Взяв на себя часть расходов, инициаторы этой программы помогли сделать доступнее билеты на концерт столь крупного коллектива.

Всего в программу фестиваля "Цветущий багульник" войдут 10 концертов исполнителей академической, джазовой и духовной музыки. Помимо выступлений в Чите, будут организованы несколько гастролей в поселке Агинское, а также в городах Петровск-Забайкальский и Нерчинск. По словам Еренковой, в рамках фестиваля будут проведены мастер- классы: один из них пианистка Людмила Свиридова устроит в Нерчинске, а еще два пройдут на базе краевого училища искусств с участием пианисток Московской государственной консерватории Натальи Бельковой и Ольги Бер.

Завершится фестиваль двумя выступлениями звезд Санкт-Петербургского театра оперетты. 16 апреля они представят зрителям оперетту Имре Кальмана "Мистер Икс", а на следующий день - одну из самых танцевальных оперетт, "Бал в Савойе" Пала Абрахама.

О фестивале

Фестиваль "Цветущий багульник" проводится в Чите с 1974 года. В 1976 году он обрел статус всероссийского, а в 2005-м - международного. В разные годы участниками фестиваля были Русский народный хор имени М. Е. Пятницкого, Государственный квартет имени Д. Д. Шостаковича, Русская хоровая капелла имени А. А. Юрлова, камерный оркестр "Солисты Москвы", народный артист России Юрий Башмет.