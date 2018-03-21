Около 1 млрд руб. выделят на борьбу с лесными пожарами в Забайкалье в 2018 году

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края в 2018 году увеличило финансирование на борьбу с лесными пожарами почти в два раза по сравнению с 2017 годом - до 995 млн рублей. Об этом в среду журналистам сообщила губернатор региона Наталья Жданова, после своего выступления на "Часе субъекта" в Совете Федерации в рамках Дней Забайкальского края, которые проходят в верхней палате парламента с 19 по 21 марта.

"Финансы [на борьбу с лесными пожарами] мы увеличили в разы, а именно - в два раза по сравнению с прошлым годом. В этом году финансирование увеличилось на 455 млн руб. и в целом составляет сейчас почти миллиард - 995 млн руб.", - сказала Жданова отметив, что подготовка к пожароопасному периоду ведется по нескольким направлениям включая: кадры, технику, мобилизацию волонтеров и увеличение финансирования.

"У нас есть такая задумка - обеспечить все сельские поселения тракторами для того, чтобы они делали опашку своих поселений, чтобы уберечь их от пожара", - добавила губернатор.

Жданова отметила, что уже закуплено несколько единиц летной техники для тушения пожаров - это вертолеты МИ-8 и самолеты ЯК-40.