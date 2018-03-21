В Красноярске восстановили теплоснабжение больницы скорой помощи и еще 40 зданий

КРАСНОЯРСК, 21 марта. /ТАСС/. Теплоснабжение 41 здания в Красноярске, в том числе больницы скорой медицинской помощи (БСМП), полностью восстановлено. Об этом в среду ТАСС сообщил представитель Сибирской генерирующей компании (СГК) Игорь Мордвинов.

"Теплоснабжение восстановлено в полном объеме", - сказал он.

Как сообщалось ранее, из-за повреждения трубопровода отключили теплоснабжение 41 здания, в том числе БСМП, поликлиники, школы, детского сада, администрации Октябрьского района и жилых домов. Подачу горячей воды в здания не ограничивали.

По данным СГК, во вторник сотрудники подрядной организации крупного энергетического холдинга прокладывали кабель, во время бурения повредили железобетонный канал теплосети. О повреждении трубопровода рабочие подрядчика не сообщили.

В среду обнаружили место прорыва, специалисты приступили к его устранению.