Нарушение электроснабжения не повлияло на работу алюминиевого завода в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 22 марта. /ТАСС/. Нарушение электроснабжения на Красноярском алюминиевом заводе никак не повлияло на его работу. Об этом сообщил ТАСС представитель предприятия Андрей Оланов.

В среду вечером из-за аварийного отключения на подстанции электроснабжение завода было частично нарушено.

"Ситуация на работу завода не повлияло. Предприятие работает в штатном режиме. Все нормально, все дежурные службы отреагировали оперативно", - сказал Оланов

Красноярский алюминиевый завод (КрАЗ) построен в Красноярском крае в составе единого комплекса алюминиевой промышленности, в который также вошли Кия-Шалтырский нефелиновый рудник, Ачинский глиноземный комбинат, Красноярский металлургический завод, Красноярская ГЭС. В 1992 году государственное предприятие КрАЗ было преобразовано в ОАО "Красноярский алюминиевый завод", а в 2006 году - в ОАО "Русал Красноярский алюминиевый завод". Производственная мощность предприятия составляет около 1 млн тонн алюминия в год.