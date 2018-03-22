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В Иркутской области сотрудник охраны застрелил напарника

Сибирь
22 марта, 9:15 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 22, марта. /ТАСС

Мужчина попытался скрыться с места происшествия на автомобиле, но был задержан

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ИРКУТСК, 22 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудника ФГУП "Охрана" Росгвардии, который застрелил напарника в Катангском районе Иркутской области, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Киренским межрайонным следственным отделом следственного управления следственного комитета РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ ("Убийство"). В 320 км от села Ербогачен Катангского района один из сотрудников ФГУП "Охрана" произвел выстрел на фоне возникшей ссоры в своего напарника, из-за чего последний скончался на месте", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что мужчина попытался скрыться с места происшествия на автомобиле, но был задержан.

В пресс-службе Росгвардии ТАСС сообщили, что ФГУП "Охрана" не входит в структуру ведомства.

"ФГУП "Охрана" не входит в структуру Росгвардии, а его работники не являются сотрудниками Росгвардии", - уточнили в пресс-службе Росгвардии.

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