Два рейса из Москвы в Омск задержаны из-за сильного тумана

ОМСК, 22 марта. /ТАСС/. Прилет двух рейсов из Москвы задержан из-за сильного тумана в Омске. Как сообщили в среду ТАСС в справочной омского аэропорта, самолеты авиакомпаний "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" были посажены в Новосибирске и Екатеринбурге.

"Из-за неблагоприятных метеоусловий в виде тумана в аэропорту прибытия рейс 387 ("Уральские авиалинии") сел в Екатеринбурге, рейс 638 ("Аэрофлот") - в Новосибирске. Самолет "Аэрофлота" уже вылетел в Омск, его прибытие ожидается в 12:25 (9:25 мск), время прибытия самолета из Екатеринбурга пока неизвестно", - уточнили в справочной.

По расписанию рейс "Уральских авиалиний" должен был сесть в омском аэропорту в 4:45 местного времени (1:45), рейс "Аэрофлота" - в 7:20 (4:20 мск).

В настоящий момент в Омске туман рассеялся, сохраняется пасмурная погода и температура около -5 градусов.