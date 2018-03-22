Новосибирский Электровозоремонтный завод вложит 100 млн в модернизацию инфраструктуры

НОВОСИБИРСК, 22 марта. /ТАСС/. Предприятие по ремонту пассажирских и грузовых электровозов - Новосибирский электровозоремонтный завод (НЭРЗ) планирует в 2018 году вложить порядка 100 млн рублей в модернизацию производственных помещений и станков, в связи с освоением ремонта новой серии электровоза - 2ЭС6 (грузовой электровоз постоянного тока, эксплуатирующийся в приуральских регионах России - прим. ТАСС), рассказал в четверг ТАСС директор по управлению персоналом и административным вопросам НЭРЗ Андрей Бирюков.

"После создания на базе завода в 2017 году совместного предприятия АО "СТМ-Сервис" и ООО "Локомотивные технологии" мы планируем увеличить объем производства и отремонтировать 279 электровозов, в том числе новую серию электровоза - 2ЭС6, для чего потребуется вложить 100 млн рублей в модернизацию нашей заводской инфраструктуры: станков, производственных помещений и оборудования", - рассказал Бирюков.

В 2017 году ООО "Локомотивные технологии" ("ЛокоТех") и ООО "СТМ-Сервис" (входит в холдинг "Синара-Транспортные Машины") договорились о создании совместного предприятия на базе Новосибирского электровозоремонтного завода (НЭРЗ) и с 1 июля 2017 года завод в составе нового холдинга приступил к ремонту грузовых электровозов серий 2ЭС6, а также продолжил ремонт пассажирских локомотивов "ЛокоТех" и линейного оборудования "СТМ-Сервис".