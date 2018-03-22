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Ученые Алтая и Кемерова организуют международную археологическую экспедицию для студентов

Сибирь
22 марта, 11:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Летом 2018 года планируется продолжить раскопки на территории могильника Чумыш-Перекат, где ранее были обнаружены порядка 20 самых древних на Алтае захоронений

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Археологи Алтайского государственного университета(АлтГУ) и Кемеровского госуниверситета (КемГУ) организуют летом 2018 года международную археологическую экспедицию "Салаир", где вместе со студентами из разных стран планируют продолжить раскопки на территории памятника Чумыш-Перекат. Об этом рассказал в четверг ТАСС руководитель экспедиции - профессор кафедры археологии, этнографии и музеологии АлтГУ Сергей Грушин.

Чумыш-Перекат - могильник, где были обнаружены порядка 20 самых древних на Алтае захоронений.

"Экспедиция будет проходить в конце июля-начале августа на площадке Залесовского района Алтайского края, где мы уже пятый год занимаемся разработкой памятника Чумыш-Перекат. Для участия в экспедиции мы хотим пригласить студентов и преподавателей из России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, всего около 40 человек", - рассказал Сергей Грушин.

По словам Грушина, пространство памятника Чумыш-Перекат уникально тем, что местные погребения не разграблены, поэтому археологам удается обнаружить там много интересных находок, например, самые древние для территории Алтая сохранившиеся остатки дерева, которому около 8 тысяч лет.

Как уточнил профессор, проект экспедиции выиграл конкурс фонда "История Отечества" (некоммерческая организация, созданная по указу президента РФ - прим. ТАСС) и теперь получит от него финансовую поддержку. Помимо раскопок, ученые планируют провести на территории памятника серию мастер-классов по антропологии и геофизике, которые помогут студентам лучше понять связь археологии с этими науками.

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