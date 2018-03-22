В Омск прибыли два рейса из Москвы, задержанные из-за тумана

ОМСК, 22 марта. /ТАСС/. Два авиарейса Москва - Омск, перенаправленные из-за тумана в аэропорту назначения в Новосибирск и Екатеринбург, прибыли в Омск, сообщили ТАСС в справочной омского аэропорта. Опоздание рейса 638 ("Аэрофлот") составило пять часов, а рейса 387 ("Уральские авиалинии") - более девяти часов.

"Рейс 638 прибыл из Новосибирска в 12:30 (9:30 мск), рейс 387 - из Екатеринбурга в 14:09 (11:09 мск)", - уточнили в справочной.

По расписанию рейс "Уральских авиалиний" должен был прибыть в сибирский регион в 4:45 местного времени (1:45), рейс "Аэрофлота" - в 7:20 (4:20 мск). Задержка в прибытии составила более девяти часов и чуть больше пяти часов соответственно.