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Режим повышенной готовности введен в Улан-Удэ из-за подтоплений талой водой

Сибирь
22 марта, 12:22 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 22, марта. /ТАСС

Ежедневно в городе с помощью мотопомп и вакуумных машин откачивают около 2 тыс. кубометров воды

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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

УЛАН-УДЭ, 22 марта. /ТАСС/. Власти Улан-Удэ ввели в городе режим повышенной готовности в связи со сложной обстановкой, возникшей из-за обилия талых вод, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе мэрии.

Прошедшая зима в Бурятии отличилась обильными снегопадами, только в декабре выпала трехмесячная норма осадков. Сейчас талые воды создают проблемы для автомобилистов, жителей пригорода, где размываются грунтовые дороги, и тех микрорайонов, где вода скапливается в силу особенностей рельефа.

"В Улан-Удэ действует режим повышенной готовности. Это связано со сходом талых вод на территории города", - сообщили в пресс-службе.

Коммунальные службы, управляющие организации и ТСЖ ежедневно откачивают воду, задействовано 20 машин, 10 мотопомп. "За последние дни с помощью мотопомп и вакуумных машин собрано около 9 тыс. кубометров воды, это в среднем около 2 тыс. кубометров в день, - отметили в мэрии. - В промоины засыпается щебень, либо бутовый камень".

21 марта по поручению главы Бурятии в Улан-Удэ состоялось экстренное заседание республиканского штаба под председательством зампреда республиканского правительства по вопросам безопасности Петра Мордовского. На ней принято решение привлечь также технику Водоканала, МЧС и военных.

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