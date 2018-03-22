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Рост промышленного производства в Сибири в 2017 году составил 1,8%

Сибирь
22 марта, 12:50 дата обновления: 22 марта, 13:17 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 22, марта. /ТАСС

По данным Минпромторга РФ, это на 0,8% выше, чем в среднем по России

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© Петр Ковалев/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 22 марта. /ТАСС/. Индекс промышленного производства в регионах Сибири составил в 2017 году 101,8% - выше на 0,8%, чем в среднем по России. Об этом сообщил в четверг на совещании с полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло директор департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ Сергей Безруков.

"По индексу промышленного производства Сибирский федеральный округ по предыдущему году набрал хорошие темпы - он составил 101,8%, в целом по России - 101%, то есть выше, чем среднероссийский", - сказал Безруков.

В прошлом году господдержка сибирских промышленных предприятий выросла на 17%. "У Сибирского федерального округа много резервов, их надо использовать. Этому способствуют меры господдержки по линии Минпромторга. Общий объем мер поддержки для регионов СФО составил 4,4 млрд рублей, что выше на 17% по сравнению с предыдущим периодом", - отметил он.

Замдиректора Фонда развития промышленности (ФРП) Юрий Шамков отметил, что в Сибири наблюдается положительная динамика в плане реализации проектов. "Если в 2015-16 годах СФО был в разрезе всех федеральных округов по работе с нами на пятом месте, то в 2017 году поднялся на строчку выше и делит место с Северо-Западным федеральным округом. Выше только Центральный, Приволжский и Уральский округ", - сказал Шамков. За три года в Сибири совместно с ФРП было реализовано 18 проектов.

По словам Сергея Меняйло, на 1 марта в государственной информационной системы промышленности (ГИСП) зарегистрировано 350 сибирских предприятий, в электронном каталоге находится 650 наименований их продукции.

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