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В Омске восстановили подачу холодной воды в 30 жилых домов

Сибирь
23 марта, 5:48 UTC+3 ОМСК ОМСК 23, марта. /ТАСС

Ремонтные работы на поврежденном трубопроводе проводили две бригады компании "Омскводоканал"

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ОМСК, 23 марта. /ТАСС/. Подачу холодной воды в 30 многоквартирных домов, два детских сада, гимназию и несколько административных зданий восстановили в Омске, сообщили ТАСС в аварийно-диспетчерской службе города. Водоснабжение было прервано 22 марта из-за прорыва трубопровода.

"Ремонтные работы окончены, вода подана в 4:25 [1:25 мск]", - сказал диспетчер.

Повреждение чугунного трубопровода на улице Краснопресненская микрорайона Комсомольский Поселок в Октябрьском округе обнаружили накануне в 9:30 мск. По данным мэрии, без воды осталось около тысячи человек. Ремонтные работы проводили две аварийных бригады компании "Омскводоканал", к жилым домам подвозили питьевую воду.

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