В 2018 году планируется реконструкция второй очереди очистных сооружений в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 23 марта. /ТАСС/. Власти Бурятии планируют начать реконструкцию второй очереди очистных сооружений в Улан-Удэ в 2018 году, на реализацию проекта предусмотрено 462 млн рублей из федерального бюджета. Об этом сообщил журналистам министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Николай Рузавин.

Очистные сооружения Улан-Удэ считаются основным загрязнителем реки Селенга - главной артерии Байкала: ежегодно туда сбрасывается 22 млн кубометров сточных вод. Проект по реконструкции многоэтапный, рассчитанный до 2020 года, общая стоимость - более 2 млрд рублей. Ремонт первого пускового комплекса начался в 2017 году.

"По второму пусковому комплексу администрация Улан-Удэ должна разыграть конкурс, мы ожидаем, что в конце апреля - начале мая появится подрядчик. У нас на сегодняшний день в федеральном бюджете на улан-удэнские очистные предусмотрено на 2018 год 462 млн рублей и на 2019-2020 годы по 500 млн рублей", - сказал министр.

В 2017 году Бурятия получила на первую очередь очистных 313 млн рублей, однако освоить деньги не успели, остатки - 257 млн рублей - ушли обратно в федеральный бюджет. Как ранее пояснял журналистам глава Бурятии Алексей Цыденов, деньги были получены в сентябре, контракт заключили в октябре, с учетом погодных условий, периода производства необходимого оборудования освоить миллионы до конца года не успели. В связи с этим власти региона подали документы в правительство РФ на возврат 257 млн рублей из федерального центра.

Рузавин сообщил, что пакет документов находится в Минфине РФ. "Ждем принятия решения", - сказал он, добавив, что работы по первому пусковому комплексу все равно выполняются.