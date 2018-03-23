СК проверит действия правоохранителей при выселении семьи на Алтае

БАРНАУЛ, 23 марта. /ТАСС/. Проведение доследственной проверки организовал СУ СК по Алтайскому краю по сообщению в соцсетях о применении недозволенных методов при выселении семьи из дома в поселке Октябрьский города Барнаула. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

"В соцсетях размещена информация о том, что 21 марта сотрудники одной из кредитных организации, действовавшие якобы в рамках исполнения судебного решения, повредили имущество граждан и применили физическую силу. При происходящем присутствовали сотрудники правоохранительных органов, которые не пресекли возможные противоправные действия", - говорится в сообщении ведомства.

По этому факту организовано проведение доследственной проверки. Следствию предстоит установить обстоятельства, изложенные в сообщениях соцсетей, и дать правовую оценку действиям сотрудников правоохранительных органов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.