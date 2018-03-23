Новосибирский авиаремонтный завод подготовит специалистов из Венгрии

НОВОСИБИРСК, 23 марта. /ТАСС/. Новосибирский авиаремонтный завод (НАРЗ, входит в холдинг "Вертолеты России") подготовит специалистов из Венгрии для ремонта вертолетной техники. Об этом журналистам рассказал генеральный директор холдинга Андрей Богинский.

"Здесь у нас (на заводе - прим. ТАСС) ремонт вертолетов для Индии, здесь будет проходить подготовку инженерно- технический персонал для Венгрии для ремонта вертолетов, поэтому кооперация достаточно большая", - сказал он.

По словам Богинского, НАРЗ "активно участвует в выполнении офсетных контрактов по линии "Рособоронэкспорта".

"В этом году будет открыт центр технического обслуживания в Бразилии, где специалисты НАРЗ активно участвуют с точки зрения подготовки оборудования для систем наземного обслуживания", - сказал он.