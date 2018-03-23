Сразу несколько циклонов принесут штормовые ветра в Сибирь на выходные и начало недели

НОВОСИБИРСК, 23 марта. /ТАСС/. Серия циклонов в субботу придет на территорию регионов Сибири, принеся штормовые ветра до 27 м/с и сильные осадки. Синоптики предупреждают, что погода будет крайне неблагоприятной и неспокойной.

"К нам перемещается серия циклонов, они идут с большими перепадами давления. Ближайшие три дня будут характеризоваться сильными ветрами до 25-27 м/с. Осадки могут быть в самой разной фазе: от снегопадов до мокрого снега, дождя. <…> Погода будет крайне неблагоприятная и не спокойная, нужно к этому готовиться", - сообщил в пятницу в пресс-центре ТАСС в Новосибирске ведущий метеоролог Западно-Сибирского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЗСУГМС) Ренад Ягудин.

Как сообщил ТАСС замгубернатора Кемеровской области, руководитель регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Дмитрий Кудряшов, аварийные бригады будут дежурить круглосуточно, подготовлены к выдвижению мобильные источники питания бензо- и дизельгенераторы, спецтехника.

Начальник Гидрометцентра ЗСУГМС Анна Лапчик уточнила, что в пятницу было выпущено сразу два штормовых предупреждения. 24 марта опасные и неблагоприятные явления погоды ожидаются на большей части территории юго-востока Западной Сибири.

"Кроме того, нашими коллегами из Алтайского центра и Республики Алтай выпущено еще одно штормовое предупреждение. Оно касается 26 марта, когда ожидается прохождение глубокого циклона с большими скоростями, но больше влияния он окажет на южные регионы, там ожидаются сильные осадки и температурный фон не ниже 20 градусов", - сказала она.

В регионах севернее Алтая (Новосибирская, Томская, Кемеровская области) к 26 марта, наоборот, ожидается похолодание. Температура ночью понизится до 3-8 градусов, местами 16 градусов мороза.

"Мы ожидаем завтра неблагоприятные метеоусловия на территории Омской области, но не в самом Омске. Будут сильные осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах порывы ветра до 20 м/с", - сообщили ТАСС в Обь-Иртышском гидрометцентре.

Снег растает слишком быстро

По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, сильные осадки и теплая весенняя погода спровоцируют, прежде всего, интенсивное таяние снега в населенных пунктах и разлив малых рек. "Талые воды могут стать причиной локальных подтоплений пониженных участков местности", - говорится в сообщении ведомства.

Аномально теплая погода 23-26 марта ожидается также на территории центральных и южных районов Красноярского края, республик Хакасия и Тыва. По данным Среднесибирского УГМС, повышение дневной температуры воздуха составит до плюс 10-15 градусов. Продолжится снеготаяние, возможно подтопление пониженных участков местности склоновым стоком и водой, текущей поверх льда.

При этом в Хакасии ожидается усиление ветра до 23 м/с, в Красноярском крае - до 15-18, в отдельных районах до 23 м/ с. Ветреная погода ожидается и в Иркутской области - порывы местами будут достигать 17-22 м/с. В западных и северо- западных районах потеплеет до 8-13 градусов.