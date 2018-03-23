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Более 40 вертолетов марки "Ми" отремонтируют в Новосибирске в 2018 году

Сибирь
23 марта, 11:18 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 23, марта. /ТАСС

Показатель увеличится в два раза по сравнению с прошлым годом

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НОВОСИБИРСК, 23 марта. /ТАСС/. Новосибирский авиаремонтный завод (НАРЗ, входит в холдинг "Вертолеты России") планирует увеличить число отремонтированных вертолетов в два раза (с 22 до 44 машин). Об этом журналистам рассказали в пресс-службе холдинга.

"В 2018 году НАРЗ планирует отремонтировать 44 вертолета, что в 2 раза больше, чем в прошлом году. В 2017 году завод отремонтировал 22 вертолета, 18 из которых принадлежат иностранным заказчикам, еще четыре - российским коммерческим эксплуатантам", - рассказали в "Вертолетах России".

Основную долю заказов составляют иностранные контракты, пояснили в холдинге. В частности, после капитально- восстановительного ремонта инозаказчикам передали первую и вторую партии вертолетов Ми-17В-1. Также был проведен ремонт Ми-17.

В этом году количество отремонтированных иностранных машин также увеличится вдвое (до 36 вертолетов). "Кроме того, предприятие проведет ремонт семи Ми-8 по коммерческим контрактам для российских эксплуатантов", - добавили в пресс-службе холдинга.

Генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский напомнил журналистам, что стратегия развития компании в части послепродажного обслуживания "предусматривает рост доли сервиса среди источников доходов до 40% к 2035 году".

В 2018 году на Новосибирском авиаремонтном заводе запущен проект реконструкции сборочного комплекса вертолетов, который позволит сократить сроки проводимых операций и повысить технологическую безопасность ремонта техники.

Завод в Новосибирске

Новосибирский авиаремонтный завод был основан в 1941 году. Сегодня его специалисты ведут техническое обслуживание, капитальный ремонт и модернизацию всех модификаций гражданских и военных вертолетов типа Ми-8/17 и Ми-26(Т). Завод проводит обслуживание и ремонт систем и агрегатов машин, а также обеспечивает пользователей запасными частями.

Предприятие имеет разветвленную международную сеть обслуживания и ремонта вертолетов семейства "Ми", а также предоставляет возможность проведения ремонтно- восстановительных работ на базе заказчика.

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