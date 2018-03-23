В Новосибирске организуют дистанционное обучение ремонту вертолетов

НОВОСИБИРСК, 23 марта. /ТАСС/. Дистанционное обучение специалистов по техническому обслуживанию и ремонту вертолетов впервые в России планируют организовать на Новосибирском авиаремонтном заводе (НАРЗ) к концу 2019 года. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех).

"НАРЗ станет первым российским предприятием, освоившим дистанционное обучение специалистов по техническому обслуживанию и ремонту вертолетов. Проект является частью масштабной программы Learn Management Systems (LMS), которую реализует "Вертолетная сервисная компания", - сообщили в холдинге.

Организовать дистанционное обучение планируется к концу 2019 года. К этому времени на заводе будет закуплено необходимое программное обеспечение, разработана технологическая документация и мультимедийная библиотека, сообщили в "Вертолетах России".

"Стоит отметить, что проект, стоимость которого составляет 45 млн рублей, реализуется предприятием исключительно за счет собственных средств и входит в инвестиционную программу НАРЗ, рассчитанную до 2020 года", - подчеркнули в пресс-службе холдинга.

В будущем к программе LMS присоединятся другие предприятия холдинга, имеющие авиационные учебные центры. Эта программа предполагает создание на интернет-сайте "Вертолетной сервисной компании" единой платформы с собственным интерфейсом, к которой подключат авиационно-учебные центры холдинга. Там будет размещен перечень учебных программ и курсов, а также каталоги необходимой документации.

Кроме того, разработаны единые правила создания и проведения курсов, по которым будут работать все авиационные учебные центры "Вертолетов России".

"Дистанционное обучение позволит снизить продолжительность курса теоретической подготовки и его себестоимость. Заказчикам больше не нужно присутствовать в учебном центре и жить вблизи от него во время обучения", - пояснил журналистам генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский.