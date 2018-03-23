В регионах Сибири прогнозируют слабый паводок, но готовятся к худшему

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Регионы Сибири, многие из которых в 2014-2015 годах пережили тяжелейшие за последние полвека паводки, повлекшие многомиллионный ущерб, активно готовятся к грядущему половодью, хотя зима была малоснежной, и в большинстве регионов его ожидают спокойным. Опасность вызывают, однако, толстый лед на реках и глубоко промерзшая почва, сообщили ТАСС эксперты в регионах.

Половодье ниже нормы

Как сообщила в пятницу в пресс-центре ТАСС в Новосибирске начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (УГМС) Анна Лапчик, в бассейне крупнейшей Сибирской реки - Оби - максимальный уровень половодья ожидается около или ниже нормы.

"На 20 марта запасы воды в снежном покрове в бассейне Оби, в основном, составляют от 62 до 106% от нормы", - подчеркнула Лапчик.

Ведущий метеоролог Западно-Сибирского УГМС Ренад Ягудин уточнил ТАСС, что запасы воды в снеге сейчас в 2-3 раза ниже, чем в прошлом году, толщина льда колеблется от 30 до 90 см - это около и меньше нормы. Он оговорился, что коррективы в прогноз может внести "дружная весна": обилие тепла и сильные дожди. Кроме того, на некоторых реках акватории средней и верхней Оби возможны ледовые заторы, которые обычно сопровождаются подтоплениями пониженных участков.

В Росгидромете по Сибирскому федеральному округу добавили, что, хотя в этом году снега было не так много, как в прошлом, из-за морозов сильно промерзла почва - в среднем на 30-50 см больше, чем в прошлом году. Так, в Ордынском районе Новосибирской области глубина промерзания составила 132 см - синоптики называют это рекордом для Сибири. Это опасно тем, что талая вода весной будет медленнее уходить в почву.

По прогнозу Сибирского регионального центра МЧС России, в зоне подтопления во время весеннего паводка могут оказаться 170 тыс. человек в 630 населенных пунктах семи регионов - Республик Тыва, Бурятия, Алтайского и Красноярского краев, Томской, Кемеровской, Иркутской областей.

Алтай готовится к худшему сценарию

Подготовку к половодью активно ведет Алтай, где хорошо помнят сильнейшие за полвека паводки 2014 года. Тогда в Республике Алтай от наводнения пострадали более 43,5 тысячи человек, были разрушены более 200 км дорог, 235 мостов. Общий ущерб был оценен в 6,5 млрд рублей. В Алтайском крае паводок затронул 125 населенных пунктов с населением около 47 тысяч человек, общий ущерб составил порядка 5 млрд рублей.

Этой весной в Алтайском крае затопление может распространиться на 46 районов, где проживают 42 тысячи граждан. "Для проведения предупредительных мероприятий создан резерв финансовых ресурсов на ликвидацию ЧС - 424 млн рублей и материальных ресурсов на сумму 549 млн рублей, это все виды бюджета", - сказал заместитель председателя правительства края Виктор Мещеряков, отметив, что в зону подтопления могут попасть 89 социальных объектов. В регионе подготовлены более 250 пунктов временного размещения вместимостью 35 тысяч человек.

По прогнозу Горно-Алтайского Гидрометцентра, реки в Республике Алтай начнут вскрываться с первых чисел до середины апреля. По данным ГУ МЧС по региону, мероприятия по подготовке к половодью проводятся в соответствии с планом: население информируют, запланированы резка и чернение льда, чтобы он быстрее таял, к контролю за паводковой обстановкой привлекают сельских старост. После 30 марта будет сформирован неснижаемый запас продуктов питания, товаров первой необходимости, медикаментов там, где возможно нарушение транспортного сообщения.

Снежные запасы ниже нормы

Республика Хакасия также переживала тяжелое половодье в 2014 году. Было подтоплено более 900 жилых домов, от водной стихии пострадали 4,2 тысячи человек, в регионе вводился режим ЧС. Вышедшая из берегов река Абакан и прибывающие грунтовые воды затопили хакасский город Абазу: паводковые воды поднялись до 680 см, превысив исторический максимум в 660 см, зафиксированный в 1969 году. В этом году синоптики прогнозируют потепление до 15 градусов уже к концу марта, что приведет к активному таянию и затоплению низин.

"Сейчас рассматриваем наиболее благоприятный момент для рыхления льда. К концу марта проведем авиаразведку запасов снега, но уже на текущий момент, по данным с наших стационарных постов, мы получаем информацию, что в горной местности уровень снега на 50 см ниже, чем в предыдущие годы, толщина льда местами также меньше", - сообщил в ходе совещания в правительстве региона заместитель главы Хакасии Владимир Крафт.

Несмотря на благоприятную обстановку, в республике удвоят количество гидрологических постов для мониторинга обстановки, а также будут работать над оповещением населения о стихии.

Оптимистичный прогноз

В Новосибирской области, как и в Омской, сильные паводки пришлись на 2015 год, но, если в первом случае подтопленными оказались 6 тыс. дачных участков, то во второму вода зашла и в жилые дома. Половодье в Омской области стало самым сильным за более чем 70 лет и нанесло ущерб на сумму около 500 млн рублей - подтоплены 30 населенных пунктов, 22 из которых два месяца были отрезаны от "большой земли".

Сейчас МЧС Омской области больших проблем с половодьем не ожидает, поскольку зима оказалось малоснежной. Тем не менее, финансирование мероприятий по борьбе с паводком выросло со 120 до 300 млн рублей, сообщил ТАСС заместитель начальника главного управления региональной безопасности Омской области Станислав Горячкин.

"К паводку мы готовы, только финансовые резервы по сравнению с прошлым годом увеличены в 2,5 раза. Закупили и имущество - насосные станции, заготовлены горюче-смазочные материалы, продукты, медикаменты", - сказал Горячкин. По его словам, в "слабых" местах на севере области, где были подтопления в прошлые годы, созданы две водозащитные дамбы, а на юге региона выкопаны пять котлованов-накопителей талой воды.

Власти Новосибирска прогнозируют спокойное прохождение паводка. За зиму коммунальщики вывезли из Новосибирска 1,2 млн кубометров снега - в 2,3 раза меньше, чем в прошлом году, и серьезных проблем не ожидается. Однако, дачные участки в пойме реки Обь в черте города могут оказаться под угрозой - пострадают ли они, будет зависеть от таяния снега в алтайских горах, который наполнит Обь.

Сроки половодья смещаются

В Томской области прогнозируют холодную погоду, поэтому власти региона ожидают активное половодье лишь в конце апреля, сообщил журналистам глава регионального комитета по вопросам ГО и ЧС Валерий Уйманов. Тем не менее, специалисты МЧС уже на этой неделе приступили к взрывам льда на реках.

В Красноярском крае, напротив, из-за теплой, малоснежной зимы начало паводка в регионе ожидается на 4-6 дней раньше обычного - в конце марта - начале апреля. По словам начальник краевого ГУ МЧС Евгения Вершинина, в результате весеннего половодья при неблагоприятном развитии ситуации в зонах возможных подтоплений на территории Красноярского края могут оказаться 62 населенных пункта. Первая волна паводка ожидается в конце марта - начале апреля.

В пресс-службе правительства Республики Тыва ТАСС сообщили, что, по предварительному прогнозу, в 2018 году в зону возможного подтопления попадают 15 населенных пунктов, включая столицу - Кызыл. На случай паводков создан финансовый резерв в размере 61 млн рублей. В прошлом году весенний паводок начался в Туве в третьей декаде марта и подтопил город Чадан и поселок Каа-Хем. Ущерб составил более 4 млн рублей.

В Республике Бурятия, где весенний паводок обычно проходит малозаметно, после многоснежной зимы столкнулись с обилием талых вод, которые размывают грунтовые дороги и подтапливают города. Власти ввели режим повышенной готовности в Улан-Удэ, где за последние несколько дней с помощью мотопомп и вакуумных машин собрано около 9 тыс. кубометров воды. В профилактических целях спасатели также ликвидируют заторы на главной реке региона - Селенге.

По словам начальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Бурятия Евгения Варавы, при работах используются землеройные машины. "Распилка льда является наиболее безвредным, экологичным и оптимальным способом для Селенги, он используется в Бурятии с 2011 года и доказал свою эффективность - в период таяния снега река не выходит из берегов и не затапливает поселки", - сказал представитель ГУ МЧС.