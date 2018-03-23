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Смертность от туберкулеза в Новосибирской области за пять лет снизилась почти в два раза

Сибирь
23 марта, 12:26 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 23, марта. /ТАСС

Сейчас на учете фтизиатров в регионе состоит около 5,7 тыс. человек с активной формой заболевания

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НОВОСИБИРСК, 23 марта. /ТАСС/. Заболеваемость туберкулезом в Новосибирской области за пять лет снизилась на 17%, а смертность от этого заболевания - на 45%. Об этом сообщил журналистам в пятницу главный фтизиатр региона, заместитель директора ФГБУ "Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза" Дмитрий Степанов.

"За пять лет заболеваемость туберкулезом снизилась со 116 на 100 тыс. населения до 96,2 на 100 тыс. населения. При этом смертность от туберкулеза в Новосибирской области за пять лет снизилась на 45%. Если в 2012 году она составляла 24,6 на 100 тыс. населения, то в 2017 году она составила 13,4 на 100 тыс. населения", - сказал он.

По его данным, сейчас на учете фтизиатров в регионе состоит около 5,7 тыс. человек с активной формой туберкулеза, из них 2,5 тыс. человек могут распространять заболевание. Среди детского населения зарегистрировано 138 заболевших. Специалисты настоятельно рекомендуют не отказываться от прививки БЦЖ для профилактики туберкулеза у детей.

Степанов также рассказал о новых методах диагностики туберкулеза, которые позволяют в течение короткого времени назначить каждому пациенту индивидуальное лечение с учетом именно его чувствительности к лекарству. На доклиническом и клиническом этапе, по его словам, находятся исследования ученых новосибирского Академгородка, разрабатывающих современные способы лечения туберкулеза.

При этом заболеваемость туберкулезом в Новосибирской области последние два года почти в два раза превышает среднероссийский показатель. Кроме того, по данным Минздрава региона, в 2017 году было зафиксировано 3,7 тыс. случаев отказа от прививки БЦЖ, которая первично должна обязательно ставиться новорожденным на 3-5 день жизни.

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