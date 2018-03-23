Новокузнецк рассчитывает за 10 лет привлечь 17 млрд рублей инвестиций

КЕМЕРОВО, 23 марта. /ТАСС/. Один из крупнейших моногородов РФ, где проживает 550 тыс. человек - Новокузнецк в Кемеровской области, получивший статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), за 10 лет рассчитывает привлечь не менее 17 млрд рублей инвестиций и создать 10 тыс. рабочих мест, сообщили ТАСС представители администрации Кузбасса и Новокузнецка.

Новые инвесторы

Новокузнецк, расположенный на юге Кузбасса - крупный промышленный центр не только Западной Сибири, но и России в целом. Экономика города монопрофильна и зависит от двух градообразующих отраслей - угольной и металлургической. Мэр города Сергей Кузнецов рассказал журналистам в Новокузнецке, что в целом за 2018 год планируется включить в состав резидентов ТОСЭР не менее 20 проектов. "За 10 лет действия ТОСЭРа надеемся привлечь в экономику города не менее 17 млрд рублей", - сказал он.

По данным департамента инвестиций и стратегического развития региона, подписаны рамочные соглашения о реализации 19 проектов, вложения в них оцениваются в 3,3 млрд рублей.

Также, по данным мэра города, за время действия ТОСЭР планируется создать не менее 10 тыс. рабочих мест. В беседе с корреспондентом ТАСС Кузнецов уточнил, что в городе живет более 550 тыс. человек, около 30% всех трудящихся работают в угольной промышленности и металлургии.

Поиск на двух рубежах

Искать будущих резидентов ТОСЭР будут как с использованием внутреннего потенциала города, особенно в части привлечения малого бизнеса, так и на различных площадках, таких как Красноярский и Петербургский экономические форумы, где можно найти зарубежных партнеров, сообщил ТАСС замгубернатора Кемеровской области Станислав Черданцев. По его словам, уже в ближайшее время в Новокузнецке планируется провести городской инвестиционный форум, который призван "дойти до каждого предпринимателя в городе".

Как уточнила ТАСС директор представительства Кузбасской торгово-промышленной палаты в Новокузнецке Наталья Рудик, пока интерес к льготам ТОСЭР проявили крупные инвесторы, у которых уже есть реализованные проекты и действующие производства."Работающие в городе малые предприятия, как правило, работают с крупным бизнесом, а ему нужны [поставщики товаров и услуг], которые проработали не менее трех лет, то есть как благонадежные компании. Тем, кто только что зарегистрировался, сложно найти потребителей и покупателей своих товаров, а также привлечь кредиты для своего развития. Однако с учетом более активного обсуждения ТОСЭР, количество проектов в малом бизнесе может вырасти", - сказала она.

С будущими резидентами будет работать администрация города и области, однако, как уточнил Черданцев, ТОСЭР потребуется специализированная организация, вопрос создания которой сейчас прорабатывается. Льготы резидента новокузнецкой ТОСЭР смогут получать предприятия, зарегистрированные на территории города и работающие по восьми направлениям - производство пищевых продуктов и напитков, обработка торсырья, выпуск химических средств и лекарств, разработка компьютерного программного обеспечения, музейная деятельность, здравоохранение и т.д.

Экономику разбавят

Одним из первых резидентов ТОСЭР готова стать "Научно- производственная компании "Технезис", которая строит завод по переработке золошлаковых отходов Западно-Сибирской ТЭЦ на металлургическом комбинате "Евраза" и выпуску из них строительных материалов (кирпич, сухие смеси, тротуарная плитка и т.д.).

"Стать резидентом нам интересно. <...> Проект находится на средней стадии реализации: на сегодняшний момент работы ведутся, сейчас заливаем фундамент, оборудование уже находится на складе. В принципе, если будет все нормально, то, может быть, в мае уже выпустим первую продукцию", - сказал ТАСС гендиректор компании Евгений Хилус. Инвестиции на первом этапе составят около 200 млн рублей.

Все новые проекты позволят снизить зависимость экономики города от градообразующих отраслей, считает мэр Новокузнецка. "Мы, безусловно, должны сделать экономику города более диверсифицированной, чтобы не быть зависимыми от металлургии или угля, потому что внешние кризисы в мировой экономике - падение цен на уголь и металл - [ведут к тому, что] весь город стоит, это допускать нельзя", - пояснил ТАСС Кузнецов.

Помимо новых компаний резидентами ТОСЭР могут также стать и действующие предприятия. "Но для них очень жесткие требования - необходимо вдвое увеличить численность. Сейчас мы [на федеральном уровне] ведем работу, чтобы изменить данный критерий - снизить эту планку", - рассказал ТАСС депутат Госдумы, председатель общественно-делового Совета по направлению "Моногорода" Дмитрий Исламов.