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В Иркутске пройдет первый международный чемпионат по пожарному кроссфиту

Сибирь
23 марта, 13:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

В соревнования примут участие 40 команд от подразделений МЧС Сибири, Урала и Дальнего Востока

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Международный чемпионат по пожарно-спасательному кроссфиту пройдет 29 апреля в Иркутске, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС РФ.

Мероприятие приурочено к Дню пожарной охраны и проводится под эгидой СРЦ и правительства Иркутской области.

"По силе нагрузки этот вид спорта очень близок к работе пожарного, спасателя в чрезвычайных условиях, на пределе возможностей. Силовые упражнения высокой интенсивности выполняются в боевой одежде и с оборудованием. Здесь видно, на что способен настоящий пожарный, и к чему должны стремиться начинающие огнеборцы", - приводят в ведомстве мнение начальник физической подготовки и спорта СРЦ МЧС РФ Константина Бабушкина.

В соревнования примут участие 40 команд от подразделений министерства Сибири, Урала и Дальнего Востока. Приглашения разосланы спасателям ближнего зарубежья. Желание выступить выразила команда из Узбекистана.

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