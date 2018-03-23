В Иркутске пройдет первый международный чемпионат по пожарному кроссфиту

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Международный чемпионат по пожарно-спасательному кроссфиту пройдет 29 апреля в Иркутске, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС РФ.

Мероприятие приурочено к Дню пожарной охраны и проводится под эгидой СРЦ и правительства Иркутской области.

"По силе нагрузки этот вид спорта очень близок к работе пожарного, спасателя в чрезвычайных условиях, на пределе возможностей. Силовые упражнения высокой интенсивности выполняются в боевой одежде и с оборудованием. Здесь видно, на что способен настоящий пожарный, и к чему должны стремиться начинающие огнеборцы", - приводят в ведомстве мнение начальник физической подготовки и спорта СРЦ МЧС РФ Константина Бабушкина.

В соревнования примут участие 40 команд от подразделений министерства Сибири, Урала и Дальнего Востока. Приглашения разосланы спасателям ближнего зарубежья. Желание выступить выразила команда из Узбекистана.