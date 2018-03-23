Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Синоптики прогнозируют теплое лето в пяти регионах Западной Сибири

Сибирь
23 марта, 14:46 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 23, марта. /ТАСС

При этом в апреле и сентябре ожидается немного холоднее, чем обычно

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Владимир Смирнов/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 23 марта. /ТАСС/. Летние месяцы в юго-восточной части Западной Сибири ожидаются в пределах климатической нормы или на 1-1,5 градуса теплее. Апрель и сентябрь, наоборот, ожидаются немного холоднее обычного, сообщила в пятницу в пресс-центре ТАСС в Новосибирске начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (УГМС) Анна Лапчик.

"Июнь в целом [в регионе] - около и выше нормы на один градус. В июле районы, где температурный фон будет выше на 1,-1,5 градуса - это северо-запад Новосибирской и большая часть Томской областей. В августе мы предполагаем, что более высокий температурный фон будет наблюдаться по востоку Томской, Кемеровской областей и в Республике Алтай", - сказала она.

Лапчик добавила, что в целом температурный фон всего теплого периода с апреля по сентябрь в регионах Западной Сибири ожидается около среднемноголетних значений. При этом она оговорилась, что речь идет о средних температурах, и даже если месяц в целом ожидается в пределах климатической нормы, это не исключает декадных скачков холода или жары.

Температуры апреля и сентября в регионах юго-востока Западной Сибири прогнозируются около и ниже нормы на 1-1,5 градуса. Май - в пределах нормы.

Точность долгосрочных прогнозов составляет примерно 70%, подчеркнули синоптики.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Южная Корея и "проклятие президентов"
2
WADA передало международным федерациям информацию о 60 допинговых нарушениях атлетами РФ
3
Теракт на юге Франции. Онлайн
4
Любовь Успенская подаст в суд на сотрудников "Аэрофлота", отказавших ей в перелете
5
Скорая помощь сбила несколько человек на пешеходном переходе на юге Москвы
6
Рубль нейтрально отреагировал на решение ЦБ снизить ключевую ставку
7
Фуркад понимает желание Шипулина завершить карьеру после нынешнего сезона
Темы дня
Новости партнеров
Реклама