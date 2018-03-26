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Губернатор Алтайского края: паводок в регионе развивается по худшему сценарию

Сибирь
26 марта, 9:08 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 26, марта. /ТАСС

Речь идет о резком повышении температур, сопровождающимся большим количеством осадков, отметил Александр Карлин

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Река Иня в Краснощековском районе Алтайского края

Река Иня в Краснощековском районе Алтайского края

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

БАРНАУЛ, 26 марта. /ТАСС/. Паводок в Алтайском крае развивается по наихудшему сценарию, сообщил в понедельник на заседании краевой комиссии по ЧС губернатор Александр Карлин.

"Из всех вариантов развития паводковой ситуации, которые нами прогнозировались, развитие событий идет по наиболее худшему сценарию. Речь о резком повышении температур, сопровождающихся большим количеством осадков, дождя и мокрого снега. В этой связи в ряде предгорных районов края отмечается подтопление участков и жилых домов. Режим ЧС введен на территории Краснощековского района, где в трех населенных пунктах осуществляются меры по эвакуации населения", - сказал Карлин.

Как сообщалось, в Алтайском крае 24 марта был введен режим повышенной готовности для всех оперативных служб. По словам начальника ГУ МЧС по региону Игоря Лисина, наиболее сложная обстановка в Краснощековском, Чарышском и Третьековском районах.

Зарегистрированы подтопления 664 приусадебных участков, 223 жилых домов с населением 838 человек, в целом под угрозой подтопления населенные пункты более 10 районов.

"Из подтопленных домов проводилась эвакуация 468 человек, из них 150 детей. В пунктах временного размещения (ПВР) сейчас 36 человек, остальные размещены у знакомых либо вернулись в дома после снижения уровня воды. Силами 29 бригад проведена адресная помощь 452 людям, откачано 98 кубометров воды, 512 человек обеспечены продуктами первой необходимости, эвакуированы 146 голов КРС, отсыпано более тысячи кубов грунта в низменности", - сказал начальник регионального главка МЧС.

По его словам, общая группировка спасателей в крае сейчас насчитывает 452 человека, 138 единиц техники, задействованы силы аэромобильной группировки. Лисин подчеркнул, что прогноз развития обстановки неблагоприятный - осадки способствуют подтоплению и увеличению повышения приточности талой и дождевой воды. В край дополнительно направляются силы, привлеченные Сибирским региональным центром МЧС: около 200 спасателей, 21 единица техники - их распределят по районам.

Прогноз развития ситуации

По прогнозам, в Алтайском крае в этом году в период весеннего паводка затопление может распространиться на 46 районов, где проживают 42 тыс. человек. Подготовлены 256 ПВР на 35 тыс. мест. Для обеспечения пропуска паводковых вод в крае могут задействовать более 14 тыс. человек и более 2,7 тыс. единиц техники.

Для Алтайского края время половодья - одно из самых напряженных: в 2014 году здесь пережили сильное за последние 50 лет наводнение, тогда пострадали 125 населенных пунктов с населением около 47 тыс. человек. Ущерб составил около 5 млрд рублей.

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