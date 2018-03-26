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Режим ЧС ввели на алтайском курорте из-за подтопления около 40 домов и 50 участков

Сибирь
26 марта, 10:32 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 26, марта. /ТАСС

Ранее сообщалось, что паводок в регионе развивается по наихудшему сценарию

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Вид курорта "Белокуриха"

Вид курорта "Белокуриха"

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

БАРНАУЛ, 26 марта. /ТАСС/. Режим ЧС из-за подтопления талыми водами ввели в городе-курорте федерального значения Белокуриха в Алтайском крае. В зоне подтопления 38 частных домов и 50 участков, сообщили в пресс-службе администрации города.

"В Белокурихе введен режим ЧС 26 марта. В связи с резким повышением температуры и обильными осадками - дождем и мокрым снегом, произошло таяние снега на прилегающих к городской черте горных склонах. В зоне подтопления попало 38 частных домовладений, в том числе 50 приусадебных участков, пострадало 163 человека", - сообщили в ведомстве.

Для ликвидации последствий ЧС работают 22 единицы техники, задействовано 128 человек из организаций города и курорта. Чтобы не допустить мародерства, полицейские патрулируют улицы, попавшие в зону подтопления и где эвакуированы гражданские лица.

Как сообщили в пресс-службе крупной сети санаториев "Курорт Белокуриха", санатории работают в обычном режиме. Представители курортного бизнеса предоставляют технику и людей для борьбы с паводком, оказывают гуманитарную помощь пострадавшим.

Как сообщалось ранее, паводок в Алтайском крае развивается по наихудшему сценарию - резкое повышение температур с большим количеством осадков. По данным ГУ МЧС региона, наиболее сложная обстановка в Краснощековском, Чарышском и Третьяковском районах. Зарегистрированы подтопления 664 приусадебных участков, 223 жилых домов с населением 838 человек, в целом под угрозой подтопления населенные пункты более 10 районов.

Для Алтайского края время половодья - одно из самых напряженных: в 2014 году здесь пережили сильное за последние 50 лет наводнение, тогда пострадали 125 населенных пунктов с населением около 47 тыс. человек. Ущерб составил около 5 млрд рублей.

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