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Барнаульский аэропорт не принимает рейсы из-за сильного снегопада

Сибирь
26 марта, 10:55 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 26, марта. /ТАСС

Сообщается, что аэропорт будет закрыт до 16:00 по местному времени

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БАРНАУЛ, 26 марта. /ТАСС/. Аэропорт города Барнаул им. Г.С. Титова в понедельник не принимает рейсы из-за сильных осадков, ведется расчистка посадочной полосы от снега. Аэропорт будет закрыт до 16:00 по местному времени (12:00 мск), сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"В связи с интенсивным выпадением осадков в виде мокрого снега и дождя аэропорт Барнаул закрыт до 16:00 (12:00 мск) на прилет и вылет воздушных судов. Ведется очистка взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и мест стоянок для воздушных судов. В районе аэродрома с 22:00 (18:00 мск) предыдущих суток до настоящего времени выпало более месячной нормы осадков, осадки не прекратились", - сообщили в организации.

На сайте аэропорта говорится о задержке шести рейсов на вылет и трех на посадку, три рейса предполагается направить в Новосибирск.

Ранее региональный главк МЧС передавал штормовое предупреждение в связи с тем, что 26 марта ожидается ухудшение погодных условий. Прогнозируется усиление ветра до 9-14 м/с, в южных районах местами порывы 25-30 м/с. В регионе дождь, мокрый снег, метель, гололед. Температура воздуха днем минус 1 плюс 4 градуса, на юге края до плюс 10 с похолоданием в течение дня.

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