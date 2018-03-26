Барнаульский аэропорт возобновил работу после снегопада

БАРНАУЛ, 26 марта. /ТАСС/. Аэропорт города Барнаул им. Г. С. Титова начал принимать и отправлять рейсы, которые задерживались из-за сильного снегопада - посадочная полоса расчищена. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"Аэропорт открыт, начали принимать и отправлять рейсы. На ближайшее дни прогноз не очень благоприятный - могут быть туманы. Проблемы были по пяти рейсам", - сообщили в организации.

Как сообщалось ранее, в связи с интенсивным выпадением осадков - мокрого снега и дождя, аэропорт Барнаул в понедельник был закрыт на прилет и вылет воздушных судов. Велась очистка взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и мест стоянок для воздушных судов. С 22.00 (18:00 мск) предыдущих суток до обеда 26 марта выпало более месячной нормы осадков.

Ранее ГУ МЧС по региону передавало штормовое предупреждение. 26 марта ожидается ухудшение погодных условий - усиление ветра до 9-14 м/с, в южных районах местами порывы 25-30 м/с. В регионе дождь, мокрый снег, метель, гололед . Температура воздуха днем минус 1 плюс 4С, на юге края до плюс 10 с похолоданием в течении дня.