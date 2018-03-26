Гидрометцентр прогнозирует пожарную опасность на юге Западной Сибири

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд не исключил возникновения природных пожаров на юге Западной Сибири в связи с потеплением.

"Прогнозируется пожарная опасность на юге Западной Сибири, - сказал Вильфанд ТАСС. - Это связано с теплой погодой, с бурной весной, … быстрым иссушением почвы".

В течение недели, по его словам, в Тыве, в Забайкалье, на юге Иркутской области, Хакасии, Забайкалье, на Алтае также ожидаются температуры до плюс 10 градусов и выше.

Вильфанд заметил, что температуры в регионе превышают норму на 5-6 градусов.