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Гидрометцентр прогнозирует пожарную опасность на юге Западной Сибири

Сибирь
26 марта, 14:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

По данным синоптиков, в течение недели в Тыве, в Забайкалье, на юге Иркутской области, Хакасии, на Алтае ожидаются температуры до плюс 10 градусов и выше

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд не исключил возникновения природных пожаров на юге Западной Сибири в связи с потеплением.

"Прогнозируется пожарная опасность на юге Западной Сибири, - сказал Вильфанд ТАСС. - Это связано с теплой погодой, с бурной весной, … быстрым иссушением почвы".

В течение недели, по его словам, в Тыве, в Забайкалье, на юге Иркутской области, Хакасии, Забайкалье, на Алтае также ожидаются температуры до плюс 10 градусов и выше.

Вильфанд заметил, что температуры в регионе превышают норму на 5-6 градусов.

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