Пучков: версия теракта при пожаре в ТЦ в Кемерове не рассматривается

КЕМЕРОВО, 26 марта. /ТАСС/. Теракт не рассматривается в качестве причины пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове, сообщил в понедельник журналистам глава МЧС России Владимир Пучков.

"Версия теракта не рассматривается", - сказал он. По его словам, следствием рассматриваются "все возможные версии, кроме теракта".

Ранее Пучков отмечал, что пока рано говорить о причинах, которые привели к пожару. "Работают все службы и структуры, Следственный комитет, прокуратура, которые выясняют все причины, приведшие к трагедии. Привлечены дознаватели МЧС и лаборатории. Как только будут первые материалы [о причинах], они будут доведены до общественности", - сказал министр.

Как заявил также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль призывает не забегать вперед с выдвижением причин пожара и определением виновных лиц.

Пожар возник 25 марта на четвертом, последнем, этаже торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, 53 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 13 человек находятся в стационаре, 40 получают лечение амбулаторно. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 1,5 тыс. кв. м, ведется разбор завалов. Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: 109 ("Причинение смерти по неосторожности"), 219 ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") и 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").