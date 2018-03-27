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Семь человек госпитализированы в Омске в результате столкновения двух автобусов

Сибирь
27 марта, 8:21 UTC+3 ОМСК ОМСК 27, марта. /ТАСС

Сообщается, что водитель пассажирского автобуса ПАЗ допустил столкновение с автобусом НефАЗ

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ОМСК, 27 марта. /ТАСС/. Семь человек пострадали и были госпитализированы после столкновения двух пассажирских автобусов в Омске, сообщила во вторник пресс-служба УМВД по Омской области.

"Водитель пассажирского автобуса ПАЗ, двигаясь по ул. Новокирпичная, допустил столкновение с пассажирским автобусом НефАЗ. В результате ДТП 7 пассажиров автобуса ПАЗ доставлены в медицинское учреждение, 1 человек после осмотра отпущен", - уточнили в пресс-службе.

Сообщение о столкновении рейсовых автобусов поступило в 7:10 местного времени (4:10 мск). В момент ДТП в салоне автобуса ПАЗ находились 20 человек, в автобусе НефАЗ - 30 человек. Состояние пострадавших уточняется.

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