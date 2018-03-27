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На трассе в Забайкалье перевернулся микроавтобус, пострадали семь детей

Сибирь
27 марта, 8:38 дата обновления: 27 марта, 9:33 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

По предварительным данным, тяжелые травмы получили трое 17-летних подростков

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© Артем Геодакян/ТАСС

ЧИТА, 27 марта. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Микроавтобус перевернулся на скользком участке федеральной трассы Чита - Забайкальск. По предварительным данным, пострадали водитель и семь несовершеннолетних пассажиров, сообщила ТАСС начальник пресс-службы регионального УМВД Лариса Иванова.

"Авария произошла около 11:00 по местному времени (05:00 мск). Водитель микроавтобуса Mazda Bongo не справился с управлением на скользком участке дороги и допустил опрокидывание. По предварительным данным, пострадали водитель и семь несовершеннолетних пассажиров", - сказала Иванова.

Из Читы в Могойтуйский район Забайкальского края, где произошло ДТП с семью пострадавшими детьми, вылетел вертолет со специалистами медицины катастроф. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"По предварительным данным, тяжело пострадали трое 17-летних подростков - две девушки и юноша. У всех закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, повреждения позвоночника. У 50-летнего водителя рваная рана предплечья, травма конечностей", - уточнили в министерстве.

Пострадавшие находятся в Могойтуйской центральной районной больнице. По информации директора Забайкальского территориального центра медицины катастроф Руслана Долгова, бригада специалистов медицины катастроф осмотрит пострадавших и примет решение об их эвакуации в Читу.

На место ДТП выехали следственно-оперативная группа районного отдела полиции и сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В понедельник дорожные службы предупредили водителей о снегопаде в Забайкальском крае, в том числе на трассе Чита - Забайкальск. На участках автодорог работает снегоуборочная техника.

По сообщениям СМИ о ДТП с пострадавшими детьми в Забайкалье назначена доследственная проверка, сообщил ТАСС во вторник пресс-секретарь регионального следственного управления СК РФ Егор Марков.

"Следователи запросили данные и все материалы о дорожно-транспортном происшествии в полиции. В ближайшее время они выедут на место аварии, где проведут дополнительный осмотр места происшествия. Устанавливается владелец автомашины, очевидцы происшествия", - сказал Марков. Он добавил, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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