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В Новосибирской области создадут Центр для борьбы с лесными пожарами

Сибирь
27 марта, 8:58 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 27, марта. /ТАСС

Структура заработает к 20 апреля

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НОВОСИБИРСК, 27 марта. /ТАСС/. Новый центр по тушению лесных пожаров, на базе которого будут работать три бригады, создадут к началу пожароопасного сезона в этом году на территории Новосибирской области. Об этом сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС заместитель министерства природных ресурсов и экологии Евгений Рыжков.

"Это новый механизм для борьбы с пожарами на территории области. Подразделение создается специально для борьбы с пожарами узкой направленности, на случай высокой горимости лесов, но в его задачи также будет входить проведение противопожарных мероприятий", - сказал Рыжков.

По его словам, в прошлом году для создания центра было приобретено 8 единиц пожарной техники на сумму 20 млн рублей. Всего в центре будет работать 28 человек, сейчас ведется подбор персонала. Центр, как уточнил Рыжков, заработает к началу пожароопасного сезона в области, то есть к 20 апреля.

Всего на территории Новосибирской области находится 420 единиц противопожарной техники. В 2018 году на борьбу с пожарами министерству природных ресурсов и экологии Новосибирской области выделено 151,2 млн рублей.

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