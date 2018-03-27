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В Алтайском крае прекратят продажу алкоголя на территориях, попавших в зону паводка

Сибирь
27 марта, 9:21 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 27, марта. /ТАСС

Общую стабилизацию паводковой ситуации в регионе ожидают ко 2 апреля

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© Сергей Бобылев/ТАСС

БАРНАУЛ, 27 марта. /ТАСС/. Губернатор Алтайского края Александр Карлин поручил прекратить продажу алкоголя в территориях, где объявлен режим ЧС из-за подтопления талыми водами. Об этом глава региона сообщил на комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС правительства края.

"Речь идет о закрытии продажи спиртных напитках там, где введен режим ЧС", - сказал глава региона.

Как пояснили в пресс-службе администрации края, поручение дано региональному управлению по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Ранее сообщалось, что режим ЧС был введен в 7 территориях края, но сегодня на курорте Белокуриха он был снят. Общую стабилизацию паводковой ситуации в крае ожидают, как сообщил начальник ГУ МЧС по региону Игорь Лисин, ко 2 апреля.

"На сегодня подтоплены 3035 участков и 1255 домов, в которых проживают 3206 человек, из них 703 - дети, отмечается постоянное и постепенное освобождение от паводковых вод. Эвакуированы 1029 человек, 123 из них в пунктах временного размещения. Остальные у знакомых. Стабилизации паводковой ситуации ожидаем со 2 апреля", - пояснил Лисин.

Наиболее сложная ситуация остается в Краснощековском районе - подтоплены 477 участков и 374 дома с населением более тысячи человек. В регион введено временное ограничение движения на 3 участках дорог - пока от "большой земли" отрезаны 14 населенных пунктов - там есть запас продуктов питания и медикаментов на 10 суток, ведется оказание адресной помощи маломобильным гражданам

Как сообщалось ранее, последние два года паводковая ситуация в регионе была стабильной, однако в республике к весеннему половодью относятся очень серьезно - в 2014 году регион пережил сильнейший за последние 50 лет паводок. Тогда пострадали более 43,5 тысячи человек, были разрушены 222 км дорог, 235 мостов, в 97 населенных пунктах было подтоплено 7685 жилых домов. На выплаты пострадавшему населению из федерального бюджета было направлено 1,895 млрд рублей, 1,4 млрд рублей республика получила на проведение капремонта жилья. Общий ущерб был оценен в 6,5 млрд рублей.

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