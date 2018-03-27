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В Новосибирской области закрыли все ледовые переправы

Сибирь
27 марта, 12:21 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 27, марта. /ТАСС

В МЧС отметили, что сейчас в регионе выезд любой техники на лед любого водоема представляет угрозу для жизни и является административным правонарушением

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НОВОСИБИРСК, 27 марта. /ТАСС/. Две ледовые переправы Ордынское - Нижнекаменка и Спирино - Чингисы закрыли в Новосибирской области из-за образования трещин и частичного разрушения съездов и выездов по берегам, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

"По решению специальной комиссии, в состав которой вошли госинспекторы по маломерным судам МЧС России, движение по ледовым переправам признано опасным, поэтому был подписан акт их закрытия. Выезды на переправы перекрыли и установили запрещающие выезд знаки", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Как говорится в сообщении пресс-службы, в настоящее время в Новосибирской области выезд любой техники на лед любого водоема представляет угрозу для жизни и является административным правонарушением.

Движение по двум ледовым переправам Ордынское - Нижнекаменка и Спирино - Чингисы было открыто три месяца. Зимняя переправа между селами Спирино и Чингисы каждый год позволяет местным жителям избежать 100-километрового объезда по берегу Новосибирского водохранилища.

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