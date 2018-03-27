Поджоги сухой травы стали основной причиной лесных пожаров в Забайкалье

ЧИТА, 27 марта. /ТАСС/. Палы сухой травы стали основной причиной лесных пожаров, возникших в Забайкальском крае, сообщается во вторник на сайте ФБУ "Авиалесоохрана".

"В текущем году в лесном фонде Забайкальского края возникло 15 пожаров. Основная их причина - переход в лес огня от палов сухой травы на землях сельхозназначения и иных категорий. <…> Лесопожарная обстановка в Забайкальском крае взята на особый контроль Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства и оперативного штаба Рослесхоза", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на территории региона ежедневно регистрируется рост количества и площади термоточек, который связан с несанкционированным выжиганием сухой травы. "Несанкционированные палы травы чрезвычайно опасны для лесных территорий, населенных пунктов и объектов экономики, так как имеют высокую скорость распространения, широкие огненные фронты, которые молниеносно меняют направление в результате даже небольших порывов ветра", - напомнили в Авиалесоохране.

По данным ГУ МЧС по Забайкальскому краю, в ходе противопожарных рейдов в регионе выявлены 11 нарушителей запрета на выжигание сухой травы. Они привлечены к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что за сутки площадь лесных пожаров в Забайкалье увеличилась на 43 га и превысила 600 гектаров. Леса горят в Акшинском, Александрово-Заводском, Нерчинско-Заводском и Читинском районах.

19 марта губернатор Наталья Жданова подписала постановление о введении режима повышенной готовности для органов управления и сил государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Режим введен, чтобы предотвратить ЧС, связанные с природными пожарами.