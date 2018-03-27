Красноярские власти предложили внедрить проект "Бережливая поликлиника" во всем регионе

ЖЕЛЕЗНОГОРСК /Красноярский край/, 27 марта. /ТАСС/. Проект "Бережливая поликлиника", реализованный в детской поликлинике в Железногорске Красноярского края, должен быть распространен на весь регион. Об этом сказал журналистам во вторник врио губернатора края Александр Усс, посетивший детскую поликлинику клинической больницы № 51 Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) после модернизации.

Проект "Бережливая поликлиника" реализуется в РФ с октября 2016 года совместно с госкорпорацией "Росатом" и ФМБА. Его суть - внедрение в ежедневную практику принципов бережливого производства, способствующих созданию ориентированной на пациентов системы оказания медицинской помощи.

"У нас много классных, высокотехнологичных медицинских центров, в которые вложены большие средства. Но то, что сделано здесь, впечатляет не меньше, за небольшие вложения и [за счет] "умного" подхода к логистике, организации труда, что характерно для корпорации "Росатом", качественно изменилась атмосфера, не стало очередей <…> Я считаю, что этот подход, он должен быть внедрен на всей территории Красноярского края", - подчеркнул Усс, добавив, что именно такие решения нужны людям.

По словам главрача больницы Александра Ломакина, модернизация поликлиники позволила сократитРоссияь время пребывания пациентов в ней с 80 до 20 минут.

В ходе модернизации в рамках проекта регистратуру сделали открытой, кабинеты оснастили информационными табло, на входе в здание оборудовали отапливаемую колясочную. Для маломобильных пациентов прием педиатра и хирурга будет проводиться на первом этаже. Здесь же оборудована туалетная комната для детей с ограниченными физическими возможностями. Открыт кабинет матери и ребенка, создана игровая зона, установлены телевизоры для просмотра мультфильмов.