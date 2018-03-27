Врачи вертолетом доставили в Читу четверых подростков, пострадавших в ДТП в Забайкалье

ЧИТА, 27 марта. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Врачи медицины катастроф доставили в Читу четверых подростков, пострадавших во вторник в ДТП с микроавтобусом на трассе в Забайкальском крае. Молодые люди направлены в отделения реанимации и нейрохирургии краевой клинической больницы, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"После оценки состояния восьми пострадавших в результате аварии врачи приняли решение об эвакуации в Читу четверых подростков. В 18:55 местного времени (12:55 мск) вертолет с пострадавшими приземлился в Чите. По информации директора Забайкальского территориального центра медицины катастроф Руслана Долгова, подростки госпитализированы по профилю в отделения реанимации и нейрохирургии краевой клинической больницы", - сказали в пресс-службе.

Авария произошла около 11:00 по местному времени (05:00 мск) на трассе Чита - Забайкальск недалеко от станции Ага Могойтуйского района. По данным регионального УМВД, водитель микроавтобуса не справился с управлением, и машина опрокинулась. По данным прокуратуры, внутри находились подростки 16-17 лет - сводный отряд регионального отделения "Юнармии", который вместе со взрослыми ехал из Читы на экскурсию на военный полигон Цугол.

По данным регионального Минздрава, пострадавшие были доставлены в Могойтуйскую центральную районную больницу. По словам министра здравоохранения края Сергея Давыдова, пятеро из них находятся в удовлетворительном состоянии, двое - в состоянии средней тяжести, один - в тяжелом. При этом по предварительным данным, их состояние не вызывает опасений.

В Упрдор "Забайкалье" добавили, что на момент аварии температура воздуха на данном участке автодороги была положительной, а покрытие - мокрым. При этом за 20 минут до происшествия на этом участке трассы работала дорожная техника. Ранее Следственное управление СК РФ по Забайкальскому краю назначило доследственную проверку произошедшего, по факту ДТП назначена и прокурорская проверка.