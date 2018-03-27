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В Красноярске задержан наркодилер, легализовавший через интернет 48 млн руб.

Сибирь
27 марта, 14:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

При обысках изъяли более 3,5 кг наркотических веществ

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Красноярском крае пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконным сбыте наркотиков на территории Красноярска с использованием сети интернет. Задержан 23-летний организатор группы, легализовавший через интернет 48 млн рублей, полученных от сбыта наркотиков. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, при обысках изъято более 3,5 кг наркотических веществ.

"В рамках предварительного расследования данного уголовного дела Главным следственным управлением ГУ МВД России по Красноярскому краю установлены обстоятельства легализации денежных средств: организатор группы конвертировал виртуальные денежные средства, полученные в результате сбыта наркотических средств, в безналичные и перевел с виртуальных кошельков на банковские карты более 48 млн рублей", - сообщила Волк.

В отношении 23-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления"), он арестован.

По словам Волк, еще 11 участников группы заключены под стражу, в отношении них возбуждены уголовные дела по ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств").

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