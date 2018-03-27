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Глава Гидрометцентра: ситуация с паводками в регионах Сибири в ближайшие дни будет сложной

Сибирь
27 марта, 15:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Ожидается, что на юге Западной и Средней Сибири, в густонаселенных районах Кемеровской области, Алтайского края, Тувы, Хакасии температура будет превышать норму почти на 8-10 градусов

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Гидрометцентр РФ прогнозирует сложную паводковую ситуацию в регионах Западной и Средней Сибири в ближайшие дни. Об этом ТАСС во вторник сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ранее региональное МЧС сообщило, что талые воды подтопили более 1,2 тыс. домов и более 3 тыс. приусадебных участков в Алтайском крае, в регионе продолжается сход талых стоков в низменности при резком потеплении и большом количестве выпавших ранее осадков.

"В течение ближайших нескольких дней мы не ожидаем, что ситуация там будет улучшаться", - сказал Вильфанд, добавив, что ухудшений также не ожидается.

По его словам, на юге Западной и Средней Сибири, в густонаселенных районах Кемеровской области, Алтайского края, Тувы, Хакасии "температура в течение ближайших пяти дней будет очень высокая, будет превышать норму почти на 8-10 градусов". Столбики термометров покажут 10-15 градусов тепла.

При этом Вильфанд подчеркнул, что в целом в этом году половодье не будет таким сложным, как в 2016 и 2017 годах.

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