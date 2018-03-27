Состояние пострадавших в ДТП в Забайкалье подростков не вызывает опасений

ЧИТА, 27 марта. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Состояние четверых подростков, доставленных во вторник в Читу после ДТП на трассе в Могойтуйском районе Забайкальского края, не вызывает опасений, сообщил ТАСС министр здравоохранения региона Сергей Давыдов.

"Состояние пострадавших подростков опасений не вызывает", - сказал Давыдов, отметив, что все службы, участвовавшие в госпитализации пострадавших, сработали быстро и слажено.

Авария произошла около 11:00 по местному времени (05:00 мск) на трассе Чита - Забайкальск недалеко от станции Ага Могойтуйского района. По данным регионального УМВД, водитель микроавтобуса не справился с управлением, и машина опрокинулась. По данным прокуратуры, внутри находились подростки 16-17 лет - сводный отряд регионального отделения "Юнармии", который вместе с взрослыми ехал из Читы на экскурсию на военный полигон Цугол.

По данным регионального Минздрава, пострадавшие вначале были доставлены в Могойтуйскую центральную районную больницу. Туда из Читы прибыли врачи, которые, оценив состояние пострадавших, приняли решение о госпитализации в Читу четверых подростков. В 18:55 местного времени (12:55 мск) вертолет с ними приземлился в краевом центре, после чего подростков направили в отделения реанимации и нейрохирургии краевой клинической больницы. Оставшиеся в Могойтуе, по словам Давыдова, находятся в удовлетворительном состоянии.

В Упрдор "Забайкалье" добавили, что на момент аварии температура воздуха на данном участке автодороги была положительной, а покрытие - мокрым. При этом за 20 минут до происшествия на этом участке трассы работала дорожная техника. Ранее Следственное управление СК РФ по Забайкальскому краю назначило доследственную проверку произошедшего, по факту ДТП назначена и прокурорская проверка.