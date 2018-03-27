Теплоснабжающие организации Омска избежали отключения от газа из-за долгов

ОМСК, 27 марта. /ТАСС/. Восемь теплоснабжающих организаций (ТСО), включая муниципальную "Тепловую компанию", по сетям которой горячей водой и тепло обеспечиваются более 90% потребителей Омска, избежали отключения от газа с 27 марта из-за многомиллионных многомесячных долгов. Как сообщила пресс-служба компании "Газпром межрегионгаз Омск" (дочернее общество ПАО "Газпром"), со всеми компаниями, кроме ООО "СТМ-Омск", котельные которой обеспечивают теплом 18,5 тыс. человек, достигнута договоренность о графике расчетов за поставленное топливо.

Ранее поставщик газа заявил, что задолженность этих компаний превышает 767 млн рублей, и предупредил о полном ограничении подачи топлива с 12:00 (9:00 мск) 27 марта 2018 года. При этом в компании уточнили, что, согласно данным, предоставленным "Тепловой компанией" (задолженность за 7 месяцев) и "СТМ-Омск" (12 месяцев), 99,99% абонентов этих ТСО являются добросовестными плательщиками и не имеют перед ними долгов. Причина возникновения задолженности за газ компании "Газпром межрегионгаз Омск" неизвестна.

"ООО "Газпром межрегионгаз Омск" приостанавливает ограничение подачи газа всем теплоснабжающим организациям- должникам, за исключением ООО "СТМ-Омск", в связи с достижение договоренности о сроках платежей. В настоящее время ТСО-должниками направляются графики погашения задолженности поставщику газа для рассмотрения. Если платежи ТСО-дебиторов в ближайшее время не приобретут положительную динамику, то поставщик газа не исключает полного ограничения подачи ресурса, так к оплаченные ими объемы газа в актекущем месяце полностью выбраны", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что, согласно предоставленным "Тепловой компанией" и "СТМ-Омск" письменным расчетам объема газа, необходимого для бесперебойного ресурсоснабжения добросовестных абонентов. При этом в компании указали, что компания "СТМ-Омск", которая отапливает микрорайон Входной (около 8 тыс. жителей) и поселки Ростовка (5,5 тыс. жителей) и Ключи (5 тыс. жителей) Омского района, расторгла с 26 марта договор поставки газа, поэтому с 28 марта подача топлива на котельные будет прекращена. "После прекращения поставок газа "СТМ-Омск" обязано перейти на иные виды топлива и продолжить предоставление коммунальные услуг своим абонентам", - уточнили в "Газпром межрегионгаз Омск".

Заместитель министра строительства и ЖКХ Омской области Дмитрий Шикалов рассказал ТАСС, что вопрос отопления этих населенных пунктов взят на особый контроль. "Отключение [от отопления] населения микрорайона Входной, поселка Ростовка и поселка Ключи не планируется, в настоящее время проводится ряд мероприятий, который позволит сократить объемы задолженности за поставленные энергоресурсы",- отметил Шикалов.

Согласно прогнозам синоптиков, 28 марта в Омской области сохранится минусовая температура - около 5 градусов ниже нуля, при этом в последних числах месяца и в начале апреля ожидается похолодание до минус 15 градусов. Прекращение подачи тепла в жилые дома в сибирском регионе происходит только в мае.