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СК начал проверки по факту гибели двух человек в паводковой зоне в Алтайском крае

Сибирь
28 марта, 12:52 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 28, марта. /ТАСС

В ведомстве уточнили, что следствие даст оценку своевременности и достаточности противопаводковых мероприятий

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БАРНАУЛ, 28 марта. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае устанавливают обстоятельства гибели двух человек в зоне подтопления, сообщили в среду в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Зарегистрировано два сообщения о гибели людей в зоне подтопления. 26 марта в селе Солонешном около дома в паводковых водах было обнаружено тело местного жителя 1951 года рождения. Кроме того, 27 марта в селе Зеленом доле Петропавловского района обнаружено тело местного жителя 1967 года рождения", - говорится в сообщении. Следствие даст оценку своевременности и достаточности проводимых противопаводковых мероприятий.

По данным ведомства, в первом случает пострадавший в условиях начавшегося паводка и проведения мероприятий по эвакуации людей в состоянии алкогольного опьянения возвращался от своего знакомого домой. Мужчина не справился с потоком воды, и его вынесло течением в реку Ануй. Мужчина, погибший в Петропавловском районе, по предварительной информации, был эвакуирован, но позднее вернулся в жилище. Его тело обнаружили сотрудники МЧС.

Как сообщалось ранее, в регионе складывается сложная паводковая ситуация: в 69 населенных пунктах подтоплены 1124 тыс. жилых дома, 3554 тыс. приусадебных участка, повреждено 11 мостов. В пунктах временного размещения находятся 323 человека, общее количество эвакуированных - 1581 тыс. человек. В регионе введет режим ЧС, прогноз пока остается неблагоприятным из-за осадков и таяния снега, которые сохранятся практически до конца марта.

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