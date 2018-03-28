Режим ЧС из-за подтоплений введен в Алтайском крае и Хакасии

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Режим ЧС из-за подтоплений талыми водами введен на территории Хакасии и Алтайского края, сообщают власти регионов. В Алтайском крае режим действует с 27 марта, в Хакасии - с 28 марта.

"Глава Хакасии Виктор Зимин с 28 марта ввел режим ЧС на всей территории республики. Такое решение принято в связи с подтоплениями талыми водами приусадебных участков, домов и дворов в Абазе и ряде населенных пунктов в Алтайском, Аскизском, Бейском, Усть-Абаканском и Ширинском районах", - уточнили в пресс-службе правительства Хакасии.

Как сообщили ТАСС в управлении ГО и ЧС республики, ситуацию удалось стабилизировать. "Подтопленными остаются четыре приусадебных участка в Абазе и 10 - в Бейском районе. За сегодня воду планируется откачать", - сказал собеседник агентства. Только в Бейском районе 26 марта было подтоплено 122 участка.

Сложная ситуация складывается в Алтайском крае. В 12 муниципальных образованиях в 69 населенных пунктах подтоплены 1124 тыс. жилых дома, 3554 тыс. приусадебных участка, повреждено 11 мостов. В пунктах временного размещения (ПВР) находятся 323 человека, общее количество эвакуированных - 1581 тыс. человек.

В регионе усилены группировки спасателей, задействовано 1,5 тыс. человек, 440 единиц техники, в том числе от МЧС - 750 человек, 149 единиц техники. Прогноз пока остается неблагоприятным из-за осадков и таяния снега, которые сохранятся практически до конца марта.

Откачка воды и укрепление дамб

На юге Красноярского края в Минусинске дорожные службы уже откачали 545 кубометров талых вод, работы ведутся в круглосуточном режиме.

В Туве на укрепления трех дамб под горой Хербис в поселке Каа-Хем работает 11 единиц спецтехники, в том числе бульдозеры, экскаваторы, также пожарная насосная станция. Со вчерашнего дня прорыты дополнительные каналы вдоль пригорной дороги протяженностью 480 м. На подтопленных улицах проводится откачка воды.

С помощью мегафонов на автомобиле оповещения ежечасно проводится информирование населения о возможности разместиться в ПВР. В пункте находятся около 30 человек, чьи участки подтоплены, сообщили ТАСС в республиканском управлении МЧС. "Обстановка сегодня стабилизируется, вода спала примерно на 30 см", - сказал собеседник агентства.

Первые подтопления талыми водами зафиксированы в конце прошлой - начале текущей недели в пяти регионах России - Алтае, Алтайском и Красноярском краях, Хакасии и Туве.

"Это не паводки, а подтопления талыми водами. Активное таяние снега идет на Алтае, Алтайском крае, Туве, Хакасии, Красноярского края. Это первые подтопления талыми водами в этом году. Ситуация необычная тем, что было очень много снега, резкое потепление с активным таянием при том, что земля еще мерзлая, и воде некуда уходить", - рассказала ТАСС представитель Сибирского регионального центра МЧС Ирина Бутенко.