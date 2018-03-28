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В Новосибирске стартовал общегородской конкурс по сбору вторсырья

Сибирь
28 марта, 15:01 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 28, марта. /ТАСС

Горожан призывают собирать пластиковые крышки от бутылок, макулатуру и батарейки

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НОВОСИБИРСК, 28 марта. /ТАСС/. Первый общегородской конкурс по сбору вторсырья под названием "Мы за чистый город" стартовал в Новосибирске 28 марта. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в рамках конкурса горожан призывают собирать пластиковые крышки от бутылок, макулатуру и батарейки.

"Конкурс включает в себя три основные акции: акцию по благотворительному сбору крышечек для помощи детям с особенностями развития, городская экологическая акция по сбору макулатуры и акция по сбору наибольшего количества батареек для дальнейшей их переработки. Подведение итогов и награждение победителей конкурса будет проходить в декабре", - пояснили в пресс-службе.

Принять участие в конкурсе могут как взрослые, так и детские организации. Забирать собранное вторсырье будут организованно и бесплатно, причем для каждой категории отходов установлен свой минимальный размер: например, крышечек должно быть не менее 30 кг в партии, а макулатуры - не меньше 300 кг. Места для сбора вторсырья также будут отмечаться на интерактивной карте, информацию о местах приема обещают обновлять в зависимости от количества зарегистрированных участников.

Среди подарков, которые получат участники акции, организаторы называют билеты в Новосибирский зоопарк и экскурсии в Музей природы. Главным призом для абсолютного победителя станет поездка для 30 человек на два дня в один из оздоровительных лагерей Новосибирской области.

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