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Власти Забайкалья намерены до конца года открыть десять реабилитационных центров

Сибирь
29 марта, 8:15 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 29, марта. /ТАСС

Планируется, что до конца 2020 года такие медучреждения будут обустроены в каждом районе края

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ЧИТА, 29 марта. /ТАСС/. Десять специализированных амбулаторных реабилитационных центров планируют открыть в Забайкальском крае до конца 2018 года, сообщила в четверг пресс-служба регионального Минздрава.

"В этом году в дополнение к существующим планируется создать десять реабилитационных центров, а до конца 2020 года такие центры будут обустроены в каждом районе. В ближайшее время центры откроются в районных больницах городов Сретенск и Нерчинск. В Нерчинске полностью приобретено оборудование, проводится ремонт помещения, в Сретенске продолжается ремонт и допоставка оборудования", - уточнили в министерстве.

В Забайкалье, по информации краевых властей, создается сеть реабилитационных центров, и уже функционирует уникальная система работы реабилитационной службы.

"В состав службы входят отделения стационаров, поликлиник и специализированные амбулаторные реабилитационные центры. Инструкторы и врачи лечебной физкультуры проходят необходимое обучение как на базе читинских медицинских организаций, так и с привлечением московских специалистов", - добавили в пресс-службе.

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