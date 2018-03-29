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Иркутские власти доработают проект ликвидации очага ртутного загрязнения в Усолье

Сибирь
29 марта, 9:27 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 29, марта. /ТАСС

Ранее он получил отрицательное заключение Главгосэкспертизы

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ИРКУТСК, 29 марта. /ТАСС/. Минприроды Иркутской области объявило тендер на доработку проекта по ликвидации очага ртутного загрязнения на промплощадке бывшего "Усольехимпрома" (г. Усолье-Сибирское), не прошедшего ранее Главгосэкспертизу, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно материалам тендера, корректировка проектно-сметной документации "Ликвидация (демеркуризация) выведенного из эксплуатации цеха ртутного электролиза в г. Усолье-Сибирское" должна быть проведена до 1 декабря 2018 года. Начальная стоимость контракта - 29,25 млн рублей. Итоги тендера будут объявлены 8 мая.

Приступить к ликвидации очага ртутного загрязнения на промплощадке в Усолье иркутские власти планировали еще в 2016 году, создав на территории бывшего промышленного гиганта саркофаг для хранения промышленных отходов. Однако разработанный тогда проект получил отрицательное заключение Главгосэкспертизы, которая посчитала его стоимость - более 1,6 млрд рублей - завышенной. Средства предполагалось выделить в рамках федерально-целевой программы по охране озера Байкал при софинансировании со стороны региона в размере 30% от стоимости проекта.

Цех ртутного электролиза работал на "Усольехимпроме" на производстве каустической соды с 1970 года. В 1998 году он был закрыт как нерентабельный.

В настоящее время на промплощадке функционирует территория опережающего развития (ТОР) "Усолье", там создаются новые альтернативные производства.

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