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"Почта России" протестирует на севере Бурятии доставку груза беспилотником

Сибирь
29 марта, 9:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Почтовый груз будет доставлен из Улан-Удэ в село Тарбагатай

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Первая в России доставка почтовых отправлений беспилотным летательным аппаратом пройдет в апреле в Бурятии, сообщила в четверг пресс-служба главы республики.

"Второго апреля состоится первая в России доставка почтовых отправлений беспилотным летательным аппаратом… Местом старта выбрана площадка отделения почтовой связи в 105-м микрорайоне Улан-Удэ. Почтовый груз будет доставлен на беспилотнике в село Тарбагатай", - говорится в сообщении.

Представители региональных властей отметили, что Бурятия была выбрана тестовой площадкой во время рабочей встречи главы республики Алексея Цыденова и гендиректора "Почты России" Николая Подгузова на инвестиционном форуме в Сочи.

Село Тарбагатай, в которое полетит дрон с почтой, находится в 65 км к юго-западу от Улан-Удэ. В нем живут более 4 тыс. человек. Тарбагатай является одним из крупнейших старообрядческих сел к востоку от Байкала. "В дальнейшем беспилотники планируется использовать для доставки грузов в труднодоступные районы в регионах страны", - добавили в пресс-службе главы Бурятии.

О возможности использовать беспилотные летательные аппараты для доставки почты в труднодоступных регионах глава Минкомсвязи Николай Никифоров говорил еще в 2014 году. Летом 2016 года технический директор компании "Тайбер" (производитель беспилотников) Сергей Тыцык сообщил, что они с "Почтой России" готовятся провести совместный эксперимент по доставке грузов внутри труднодоступных регионов РФ. В сентябре 2017 года сообщалось, что пилотный проект по доставке грузов дронами планируется запустить в Якутии.

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